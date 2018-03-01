Помилилися цифрою: російським призерам Олімпіади подарували не ті BMW

Російським олімпійцям не подарували обіцяних моделей BMW.

Голова федерації фігурного катання на ковзанах Росії Олександр Горшков заявив, що спортсмени, які отримали призові місця на Олімпіаді в Пхенчхані, отримали тільки BMW X4 і X5, а BMW X6 не було серед нагородних машин.

«Насправді вони отримали X5 і X4. X6 я там не бачив», - заявив Горшков на прес-конференції в Москві в четвер. Він був присутній на минулому напередодні церемонії вручення ключів від машин, повідомляє «Інтерфакс».

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Моделі X6 повинні були вручити золотим медалістам - фігуристці Аліні Загітовій і чоловічій хокейній збірній. X5 повинні були отримати срібні медалісти, X4 - бронзові.

Загітова підтвердила, відповідаючи на питання «Інтерфаксу», що отримала X5. Фігуристка Євгенія Медведєва, срібна медалістка, заявила, що отримала X4.

Церемонія нагородження олімпійців відбулася в середу.