В РФ "замурували" вікна елітної багатоповерхівки через вид на садибу міністра (відео)

Вартість садиби російського міністра Шувалова становить близько 10 мільярдів рублів.

Російський політик-опозиціонер Олексій Навальний знайшов у Підмосков'ї будинок, де одна сторона повністю замурована — щоб мешканці не могли дивитися в бік садиби першого віце-прем'єра уряду Ігоря Шувалова.

Про це пише "Медуза".

Мова йде про будівлі житлового комплексу «Сколково парк». Він впритул прилягає до садиби Шувалова, побудованої на місці колишньої державної дачі в селищі Заріччя в Одинцовському районі.

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В описі об'єкта на профільному сайті для архітекторів (доступний в архіві) говориться, що частину квартир в ЖК довелося робити односторонніми — тобто без вікон в одній із стін. Це було потрібно, «щоб уникнути виду на приватне землеволодіння, розташоване з південно-східної сторони». При цьому один з корпусів довелося взагалі розгорнути щодо оригінального проекту.

Вартість садиби Шувалова Навальний оцінив у 8-10 мільярдів рублів.