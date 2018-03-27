Дипломатична війна: посольство Росії влаштувало в мережі голосування щодо закриття генконсульства США
04:58, 27 березня 2018Русский міръ
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У посольстві запропонували проголосувати в Twitter, яке генконсульство США закрити в Росії.
Посольство запропонувало вибрати, яке генконсульство закрити у відповідь / УНІАН
Посольство Росії в США запропонувало у своєму твіттері проголосувати за те, яке генконсульство США в Росії варто закрити у відповідь.
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«Яке генконсульство США в Росії ви закрили, якщо мали б таку можливість?», - йдеться в повідомленні дипмісії.
Нагадаємо, 26 березня США заявили про висилку 60 російських дипломатів. Франція, Німеччина та низка країн ЄС також оголосили про аналогічні заходи. До ряду країн приєдналася Канада.
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