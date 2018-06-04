Бажаємо їй якнайшвидшого одужання: в Імператорському будинку Романових заявили про божевілля Поклонської

Головна "фанатка" останнього російського імператора посварилася з імператорською родиною.

Одіозний "російський депутат" Наталія Поклонська не знає історії, поширює наклеп та піариться на темі імператорської сім'ї Романових.

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Як повідомляє російське агентство НСН, таку заяву зробив Глава канцелярії Імператорського дому Олександр Закатов, коментуючи її реакцію на візит до окупованого Криму княгині Марії Романової та її сина князя Георгія.

Поклонська, відома своїми демонстративно монархічними поглядами, заявила на своїй сторінці в Facebook, що княгиня з сином – нащадки Кирила Романова, який, за її словами, зрадив Миколі II та присягнув революції.

Представник Романових підкреслив, що княгиня та її син – громадяни РФ, а версія про зраду давно спростована історичними джерелами. Тим не менш, притягати її до відповідальності за наклеп Романови наміру не мають.

«Імператорський дім абсолютно спокійно ставиться до божевілля пані Поклонської. Ми шкодуємо про її нинішній душевний стан. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Думаємо, що коли-небудь Господь пошле їй напоумлення, і вона покається та вибачиться. Якщо цього не станеться – тим гірше для неї», - зазначив Заходів.

Марія Романова – єдина дочка Володимира Кириловича Романова і онука великого князя Кирила Володимировича, який доводився двоюрідним братом останньому імператору Російської імперії Миколі II.

Відзначається, що Марія Романова та її син прибули до окупованого Криму в минулі вихідні. 2 червня вони проїхали нещодавно відкритим Керченським мосту, назвавши незаконно створену та небезпечну споруду «перлиною» та «надбанням» народу Росії.

Нагадаємо, в березні Поклонська заявила, що на території анексованого півострову біля будівлі прокуратури "замироточив бюст царя Миколи ІІ".