Відгородилася, чи що?: у Росії суддя зробила в залі засідання "магічне коло" із солі (фото)

Інцидент стався 25 червня в Ленінському районному суді: суддя обсипала зал судового кабінету доріжками солі, окресливши соляним колом свій стіл.

Суддя Ленінського районного суду Уфи (РФ) Наїля Ідіатова перед засіданням розкреслила дороги із солі по всій залі, а також обвела нею свій стіл.

Інцидент стався напередодні розгляду позову жителів Уфи до місцевого заводу, який нібито забруднює питну воду. Коли позивачі пройшли у зал судового засідання, вони побачили, що по всій підлозі розсипана сіль. Соляною доріжкою обведений і стіл судді. Суддя Наїля Ідіатова пояснити необхідність соляних доріжок відмовилася і всі питання ігнорувала, передає Proufu.ru.

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"Заходжу в зал і бачу, що через поріг, навколо нас і навколо столу судді насипана смужками сіль. Я запитую у судді: «Що навколо мене насипали?». Вона не відповідає, мовчить. Запитую: «Я на суд прийшла або до шамана?» – знову мовчить, – розповіла про події правозахисниця Альміра Жукова. – Вона від нас захищалася, чи що? Якби хто розповів про таке, в житті б не повірила. Це ж маразм, нездорова поведінка. Буду клопотати про психіатричну експертизу Ідіатової".

Забобонні люди вважають, що якщо окреслити навколо себе сіллю "магічне коло", то воно захистить від надприродних сил.

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