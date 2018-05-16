Народна медицина: у Росії бабуся за порадою сусідки лікувала суглоби героїном

За це вона може отримати до 10 років.

У Красноярську 68-річна бабуся приймала героїн для того, щоб позбутися від болю в спині і суглобах.

За це вона може отримати до 10 років, повідомили в прес-службі прокуратури Ленінського району, як пише "Комсомольська правда".

Ось як все було. В кінці лютого пенсіонерка купила 6,721 грамів героїну. Де саме, поки встановити не вдалося, кажуть у відомстві. Зате відомо, навіщо. Наркотиком вона лікувалася, клянеться жінка. Дуже вже дошкуляв біль. А тут сусідка напоумила, що є один спосіб.

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- Героїн бабуся зберігала у себе в квартирі, - пояснили співробітники прокуратури. - У якийсь момент у неї стало погано з грошима. Ось і вирішила: частину наркотику треба продати. Проте не змогла. Під виглядом покупця до неї прийшов поліцейський.

На пенсіонерку завели кримінальну справу за статтею «Незаконне придбання і зберігання наркотичний засобів». До речі, з'ясувалося, що у неї вже є судимість за подібний злочин. І за нього бабуся отримала реальний термін. Її випустили в 2014-м – по УДО. Але висновків, схоже, вона не зробила. І скоро знову піде під суд.