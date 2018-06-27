Навіть не з гною: російський фермер побудував копію Кримського мосту (фото)

До копії Кримського моста прикріпили табличку "Крим наш".

Ставропольський фермер Роман Пономарьов відтворив із сосни та очерету фетиш окупантів - Кримський міст.

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Над виготовленням конструкції довжиною 40 м чоловік та його підлеглі працювали 5 днів, передає Керч.ФМ.

"Виготовлення арт-об'єкта зайняло п'ять діб. Саму конструкцію спорудили за три з половиною дні, а потім обшивали очеретом. Копія моста може простояти і рік, і два, якщо нею не будуть ходити та їздити", - каже фермер.

Як повідомлялося, "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив скульптуру ялинки до Нового року — вона вийшла висотою понад два метри.