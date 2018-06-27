Навіть не з гною: російський фермер побудував копію Кримського мосту (фото)

18:04, 27 червня 2018
Русский міръ
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Фермер побудував 40-метровий Кримський міст з очерету / фото kerch.fm

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Над виготовленням конструкції довжиною 40 м чоловік та його підлеглі працювали 5 днів, передає Керч.ФМ.

"Виготовлення арт-об'єкта зайняло п'ять діб. Саму конструкцію спорудили за три з половиною дні, а потім обшивали очеретом. Копія моста може простояти і рік, і два, якщо нею не будуть ходити та їздити", - каже фермер.

Як повідомлялося, "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив скульптуру ялинки до Нового року — вона вийшла висотою понад два метри.

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Теги: #Росія#фермери#кримський міст