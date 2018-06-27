Навіть не з гною: російський фермер побудував копію Кримського мосту (фото)
18:04, 27 червня 2018Русский міръ
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До копії Кримського моста прикріпили табличку "Крим наш".
Фермер побудував 40-метровий Кримський міст з очерету / фото kerch.fm
Ставропольський фермер Роман Пономарьов відтворив із сосни та очерету фетиш окупантів - Кримський міст.
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Над виготовленням конструкції довжиною 40 м чоловік та його підлеглі працювали 5 днів, передає Керч.ФМ.
"Виготовлення арт-об'єкта зайняло п'ять діб. Саму конструкцію спорудили за три з половиною дні, а потім обшивали очеретом. Копія моста може простояти і рік, і два, якщо нею не будуть ходити та їздити", - каже фермер.
Як повідомлялося, "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив скульптуру ялинки до Нового року — вона вийшла висотою понад два метри.
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