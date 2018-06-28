В російській лікарні "лікували" мертвих пацієнтів

Проти працівників лікарні порушили справу про шахрайство.

У лікарні російського міста Буйнакськ "лікували" пацієнтів, які вже померли.

Про це повідомляється на сайті прокуратури міста.

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Так, у 2016-2017 роках невідомі прокуратурі працівники лікарні відправили у фонд обов'язкового медичного страхування Дагестану неправдиві відомості про лікування 40 осіб, проте ці люди або перебували за межами республіки або до того моменту вже померли. На підставі підкидних документів лікарні було виплачено 40 тисяч рублів.

Прокуратура направила матеріали в МВС, а головному лікарю лікарні внесено подання про усунення порушень закону.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві працівниця супермаркету побила покупця батоном по голові.