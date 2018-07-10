"Грудне молоко вдарило в голову": у Росії жінка вирішила "вигуляти" дитину з вікна восьмого поверху (відео)
17:09, 10 липня 2018Русский міръ
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Через таку поведінку жінку чекає бесіда з дільничним.
У Росії жінка вирішила "вигуляти" дитини з вікна восьмого поверху
Жителька Лобні, міста в Московській області РФ, вирішила вигуляти дитину через вікно восьмого поверху.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash. Зазначається, що попереду у жінки - серйозна розмова з дільничним.
"Просто грудне молоко в голову вдарило", - йдеться у повідомленні Mash, до якого прикріплено відео.
Як повідомляв УНІАН, в Уфі очевидці зняли на відео конфлікт на дитячому майданчику, який влаштували кілька молодих мам. Дві жінки, не соромлячись у виразах, ображали один одного на очах у власних дітей, а потім перейшли до більш рішучих дій.
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