"Грудне молоко вдарило в голову": у Росії жінка вирішила "вигуляти" дитину з вікна восьмого поверху (відео)

Через таку поведінку жінку чекає бесіда з дільничним.

Жителька Лобні, міста в Московській області РФ, вирішила вигуляти дитину через вікно восьмого поверху.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash. Зазначається, що попереду у жінки - серйозна розмова з дільничним.

"Просто грудне молоко в голову вдарило", - йдеться у повідомленні Mash, до якого прикріплено відео.

Як повідомляв УНІАН, в Уфі очевидці зняли на відео конфлікт на дитячому майданчику, який влаштували кілька молодих мам. Дві жінки, не соромлячись у виразах, ображали один одного на очах у власних дітей, а потім перейшли до більш рішучих дій.