У Росії молоді мами влаштували п'яну бійку на дитячому майданчику (відео)

Чотири жінки влаштували гучні розбірки, які насилу змогли зупинити правоохоронці.

В Уфі очевидці зняли на відео конфлікт на дитячому майданчику, який влаштували кілька молодих мам.

Дві жінки, не соромлячись у виразах, ображають одна одну на очах у власних дітей, а потім переходять до більш рішучих дій, передає ProUfu.ru.

Читайте такожРосійські посадовці «добудували» дитячий майданчик за допомогою фотошопу (фото)

На записі видно, як одна з них намагається дістати супротивницю кулаками й схопити її за волосся. Дівчат розтягують їхні подруги і молодий чоловік.

Навіть співробітникам Росгвардії, які прибулим за викликом, насилу вдалося розняти жінок й заспокоїти призвідницю бійки. Судячи з усього, всі учасниці конфлікту були п'яними. Тепер їм загрожує адміністративна відповідальність.

Як повідомляли ЗМІ, у російському Новосибірську перехожі та мешканці прилеглих будинків помітили пару молодих людей, яка у дворі житлового будинку займалася сексом просто на дитячому майданчику.