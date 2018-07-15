"Шкодую, що зараз не 37-й рік": в Мережі показали відео жорсткого допиту затриманих активістів Pussy Riot

Російський поліцейський у розмові з затриманими заявляє, що Росія "буде платити штрафні санкції ФІФА" за акцію Pussy Riot.

У Мережі показали відео з поліцейської дільниці із затриманими активістами Pussy Riot, які вибігли на футбольне поле під час фінального матчу ЧС-2018 в Москві.

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На опублікованому відеозапису поліцейський в дуже жорсткій формі веде діалог із затриманими активістами Pussy Riot.

«Кайданки сюди! На обох! Ти, тв*рина, хто така?! Ім'я, прізвище, по батькові?! А ви знаєте, що Росія за це буде платити штрафні санкції ФІФА?» – говорить поліцейський.

«Я шкодую, що зараз не 37-й рік», – сказав поліцейський в ході розмови з учасниками акції.

Відео: Anton Naumlyuk

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу, четверо активістів вибігли на футбольне поле у формі російської поліції. Пізніше на сторінці Pussy Riot в Facebook з'явилося повідомлення про те, що дана акція спрямована на те, щоб нагадати про беззаконня в Росії.

Своєю акцією активісти вимагають звільнити всіх політичних в'язнів, не садити за лайки, припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні, не фабрикувати кримінальні справи і не тримати людей "просто так в СІЗО".