Без рішення суду: у Мережі детально розповіли, як "ВКонтакте" допомагає саджати своїх користувачів

«ВКонтакте», всупереч закону РФ, надає інформацію на будь-які листи з запитами.

Заборонена в Україні соціальна мережа «ВКонтакте» допомагає саджати своїх користувачів.

Як йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу «Ти сядеш за лайк», відповідно до законодавства РФ, для передачі справи до суду, органам необхідно довести, що сторінка в соцмережі належить конкретній людині.

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Щоб довести цей зв'язок, силові органи роблять запити адміністрації ВКонтакте на надання IP-адрес заходу (або інших дій) і номера телефону, до якого прив'язана сторінка. А в операторів зв'язку просять надати інформацію про те, кому належить номер телефону, до якого прив'язана сторінка, а також – хто заходив з IP на сторінку в зазначений у відповіді від «ВКонтакте» час.

«Відповіді на ці запити є доказом того, що сторінка належить конкретній людині. За законом, ресурси зобов'язані відповідати на такі запити тільки за рішенням суду. Але у ВКонтакте є спеціальний поштовий ящик, куди співробітники будь-яких органів відправляють скани або навіть фотографії запитів, а іноді навіть просто текстові запити з абсолютно випадкових поштових адрес. Як ви думаєте, що повинна зробити законослухняна соціальна мережа у відповідь на такий запит? — Правильно, проігнорувати цю фільчину грамоту і запросити рішення суду. Але ВКонтакте — не просто законослухняна соціальна мережа, а дуже законослухняна, вона дружить з державними органами», – наголошується в повідомленні.

Таким чином «ВКонтакте», всупереч закону, надає інформацію на будь-які листи із запитами.

«Страшно уявити, скільки там фейкових запитів від мамчиних донощиків. Так-так, ви правильно зрозуміли — ВКонтакте допомагає саджати своїх користувачів», – відзначають в співтоваристві.