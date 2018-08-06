Сігал буде вести для МЗС РФ пропаганду «спадщини Російської Америки»

У російському дипвідомстві підкреслили, що актор буде працювати безкоштовно.

Відомий американський актор Стівен Сігал, призначений спецпредставником МЗС РФ з гуманітарним зв'язкам із США, буде займатися, серед іншого, питаннями збереження «язаних з Росією пам'ятних місць в США», а також популяризацією «спадщини Російської Америки».

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Про це йдеться в коментарі на сайті МЗС РФ щодо призначення Сігала на посаду. Підкреслюється, що актор буде працювати на громадських засадах, і його діяльність не передбачає матеріальної винагороди.

У російському МЗС вважають, що Сігал, зокрема, сприяти опрацюванню та реалізації різних проектів двостороннього гуманітарного співробітництва.

«Крім того, спецпредставник підключиться до зусиль по збереженню пов'язаних з Росією пам'ятних місць в США, вивчення і популяризації спадщини Російської Америки та інших сторінок нашої спільної історії, які викликають великий інтерес у громадян обох країн», – йдеться в коментарі російського дипвідомства.

Стівен Сігал, який здобув популярність як зірка бойовиків у 80-90 роках минулого століття, отримав громадянство РФ в 2016 році. Як повідомляв УНІАН, Сігал є другом російського президента Володимира Путіна.

4 серпня стало відомо, що актора призначили на посаду в МЗС РФ.