Скандальний російський актор розкритикував Путіна за будівництво Кримського мосту (відео)

Тепер акторові може загрожувати штраф.

Скандальний російський актор Олексій Панін вибухнув критикою на адресу російського президента Володимира Путіна з приводу витрати грошей на будівництво Кримського мосту.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

"Спасибі нашому президенту за те, що побудував такий чудовий Кримський міст. Діти від раку, правда, під*хли за цей час. Але то таке. Це - найбільша потреба в країні", - сказав він на відео.

См. відео з 1.11 хвилини

При цьому спочатку актор поцілував асфальт, а в кінці відео кудись втік. За подібний вчинок акторові може загрожувати штраф, адже зупинка на Кримському мосту заборонена.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний бешкет у літаку, що мав летіти з Криму до Москви.