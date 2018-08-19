Скандальний російський актор розкритикував Путіна за будівництво Кримського мосту (відео)
Скандальний російський актор Олексій Панін вибухнув критикою на адресу російського президента Володимира Путіна з приводу витрати грошей на будівництво Кримського мосту.
Відповідне відео було опубліковано на YouTube.
"Спасибі нашому президенту за те, що побудував такий чудовий Кримський міст. Діти від раку, правда, під*хли за цей час. Але то таке. Це - найбільша потреба в країні", - сказав він на відео.
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При цьому спочатку актор поцілував асфальт, а в кінці відео кудись втік. За подібний вчинок акторові може загрожувати штраф, адже зупинка на Кримському мосту заборонена.
Як повідомляв УНІАН, раніше скандальний російський актор Олексій Панін влаштував п'яний бешкет у літаку, що мав летіти з Криму до Москви.