Жириновський зібрався покарати побитого ним же учасника мітингу в Москві (відео)

На опублікованих кадрах видно, як один з учасників неузгодженої акції кричить образи на адресу політика, депутат у відповідь б'є чоловіка по обличчю.

Одіозний російський політик Володимир Жириновський, який вдарив чоловіка по обличчю на мітингу в Москві, назвав свого опонента провокатором.

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Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».

«Він нахаба. Я йому кажу: ти паспорт покажи, хто ти такий?! Намагається показати і знову не показує. Тобто провокатор. Обов'язково треба його покарати, чоловік вів себе по-хамськи і агресивно, намагався перейти до фізичних дій і загроз», – сказав скандальний політик.

Жириновський додав, що займеться цим питанням наступного тижня.

Водночас, на опублікованих кадрах видно, як один з учасників неузгодженої акції кричить образи на адресу політика, депутат у відповідь б'є чоловіка по обличчю.

Відео: Валерій Ганієв