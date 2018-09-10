Жириновський зібрався покарати побитого ним же учасника мітингу в Москві (відео)
Одіозний російський політик Володимир Жириновський, який вдарив чоловіка по обличчю на мітингу в Москві, назвав свого опонента провокатором.
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Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».
«Він нахаба. Я йому кажу: ти паспорт покажи, хто ти такий?! Намагається показати і знову не показує. Тобто провокатор. Обов'язково треба його покарати, чоловік вів себе по-хамськи і агресивно, намагався перейти до фізичних дій і загроз», – сказав скандальний політик.
Жириновський додав, що займеться цим питанням наступного тижня.
Водночас, на опублікованих кадрах видно, як один з учасників неузгодженої акції кричить образи на адресу політика, депутат у відповідь б'є чоловіка по обличчю.
Відео: Валерій Ганієв