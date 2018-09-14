"Це їхня особиста справа!": російська ЛГБТ-спільнота вступилася за "смертоносних геїв Кремля" Петрова і Боширова

Глава московського гей-прайду Микола Алексєєв не виключив нетрадиційної сексуальної орієнтації обвинувачених у замаху на Скрипаля.

Російське ЛГБТ-співтовариство закликало не «ритися» в особистому житті Олександра Петрова та Руслана Боширова, підозрюваних британським слыдством в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Приводом до цього стало інтерв'ю головному редактору пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян.

Глава московського гей-прайду Микола Алексєєв не виключив нетрадиційної сексуальної орієнтації підозрюваних у замаху на життя колишнього розвідника, але вказав на недоторканність інтимного життя, повідомляє НСН.

«Це їхня особиста справа! В ЛГБТ-спільноті про них нічого не відомо, але вони мають право вести життя, як хочуть. Я думаю, це у них треба питати про сексуальну орієнтацію, якщо вони захочуть на цю тему говорити», — підкреслив Алексєєв.

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Він заявив, що в Росії мільйони представників ЛГБТ-спільноти не ведуть активне життя.

«Вони не ходять якісь заклади, і про їх природу ніхто не знає. Більшість представників ЛГБТ в Росії ведуть закрите життя і розкриваються тільки за кордоном. Відвідують гей-паради, клуби. У них життя розділене на дві частини: тут вони живуть закрито, а там, коли приїжджають, можуть відпочити і побувати на подібних заходах. Таких людей дуже багато в Росії, які тут нікому не відомі, а там, за кордоном, таким чином проявляються», — пояснив Алексєєв.

Як повідомляв УНІАН, росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Лондоном у причетності до отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, повідомили про цілі свого візиту до Британії.