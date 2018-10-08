Жириновський осоромився на сцені (фото, відео)
Скандальний російський депутат, лідер ЛДПР Володимир Жириновський осоромився під час публічного виступу на сцені. Політик не помітив останню сходинку, коли піднімався, і впав на коліна.
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Відповідні фото і відео розмістили в мережі.
Піднімаючись сходами, він зачепився ногою за останню сходинку, після чого фотограф, який знімав церемонію, допоміг Жириновському піднятися. Після інциденту лідер ЛДПР почуває себе нормально.
Відео: Twitter Дмитра Блинникова
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування щодо Жириновського. За даними слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для бойовиків на Донбасі.
Крім того, повідомлялося, що ГПУ склала повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму Жириновському.