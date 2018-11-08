У Петербурзі активісти поставили надгробки для депутатів Держдуми, які проголосували за пенсійну реформу (фото)

Відомо, що поліція вже затримала активістів руху, які фотографували «надгробки». Молоді люди оштрафовані.

У Пулковському парку Санкт-Петербурга активісти встановили символічні надгробки для депутатів, які голосували за підвищення пенсійного віку.

На опублікованих телеграм-каналом «Протестний Петербург» фото видно, що на "плитах" вказані прізвища депутатів, дата голосування і фото парламентаріїв. Невідомі встановили надгробки для Віталія Мілонова, Євгенія Марченка, Ігоря Дивинского та інших п'яти депутатів, які обиралися до Держдуми від Санкт-Петербурга.

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Надгробки встановили активісти «Російського соціалістичного руху» та «Лівого блоку». Всього в парку встановлено вісім надгробків для депутатів, що представляють в Держдумі Петербург. Акція приурочена до річниці революції. На думку учасників, вона повинна нагадати про те, «що тиранія — не вічна, і політика, спрямована проти інтересів людей, риє їй могилу».

На акції були затримані журналіст і фотограф, які знімали надгробки. Увечері 7 листопада Івана Овсяннікова та Вікторію Ареф'єву засудили до штрафів в 20 тисяч рублів за участь у неузгодженій акції. Підставою для штрафу стала оперативна зйомка, яку вели поліцейські «із засідки» біля місця встановлення надгробків.

Нагадаємо, ухвалена пенсійна реформа передбачає підвищення віку виходу на заслужений відпочинок для чоловіків до 65 років, для жінок — до 63. Поступове підвищення віку почнеться з 2019 року.