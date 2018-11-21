У Росії поет, який виїв жінці мозок, сяде у в'язницю на 13 років

Поет розбив жінці черепну коробку, потім відрізав шматочки мозку і їв їх.

20 листопада, російський суд виніс рішення у кримінальній справі стосовно поета Дмитра Лучина, який в 2016 році номінувалася на національну премію. Його визнали винним у вбивстві жінки, скоєному з особливою жорстокістю та засудили до 19 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Novgorod.ru.

Справу розслідували більше року. Зокрема, було встановлено, що 22-річний Дмитро Лучин познайомився в соціальній мережі з 45-річною жінкою. В ніч на 9 березня 2017 року він прийшов до неї додому, де між ними виникла сварка, під час якої молодий поет забив її до смерті. Як уточнюють слідчі, він спровокував сварку спеціально, оскільки запланував вбивство заздалегідь.

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Підозрюваний був затриманий через кілька годин після злочину. При огляді місця події криміналісти виявили "явні ознаки канібалізму". Більше того, як повідомляє kp.ru на стіні в квартирі він написав кров'ю новий вірш: «Чистую душу хочу я все больше, больше, чем милого тела, ведь оргазм от души всегда идет дольше, а от тела час два и сгорело».

Пізніше він зізнався: «Я зібрав кров в келих і думаю: дай спробую. Мозок мені теж до смаку припав. І я ще раз спробував». Судово-психіатрична експертиза визнала Лучина осудним. Вирок ще не набув чинності, тому захист може його оскаржити.

Як повідомляв УНІАН, у Росії більше року тому поет убив жінку, розбив їй черепну коробку, почав відрізати шматочки мозку і їв їх, запиваючи кров'ю.