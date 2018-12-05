"Повішені" діти: в Росії дитячий магазин прикрасили дивними манекенами
12:43, 05 грудня 2018Русский міръ
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Користувачі соцмережі висловили своє обурення оформленням магазину.
Манекенів повісили над входом у торговельну точку / фото Instagram телеканалу ТВК-6
У російському Красноярську вхід в новий магазин одягу прикрасили повішеними манекенами дітей.
Фотографію магазину опублікував в Instagram-акаунті місцевий телеканал ТВК-6.
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Манекенів, одягнених в зимовий одяг, підвісили за шию над входом у торговельну точку.
Користувачі соцмережі висловили своє обурення оформленням магазину, назвавши інсталяцію «шибеницею»:
«Реклама, може, і вдалася, але я б не пішла в цей магазин», «Жах! За дітей злякалася. Придурки!», «Я подумала, це діти. Боже мій! Хіба так можна! Немає слів!», «Яка це реклама, якщо хочеться тікати з цього місця» - коментували користувачі.
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