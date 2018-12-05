"Повішені" діти: в Росії дитячий магазин прикрасили дивними манекенами

Користувачі соцмережі висловили своє обурення оформленням магазину.

У російському Красноярську вхід в новий магазин одягу прикрасили повішеними манекенами дітей.

Фотографію магазину опублікував в Instagram-акаунті місцевий телеканал ТВК-6.

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Манекенів, одягнених в зимовий одяг, підвісили за шию над входом у торговельну точку.

Користувачі соцмережі висловили своє обурення оформленням магазину, назвавши інсталяцію «шибеницею»:

«Реклама, може, і вдалася, але я б не пішла в цей магазин», «Жах! За дітей злякалася. Придурки!», «Я подумала, це діти. Боже мій! Хіба так можна! Немає слів!», «Яка це реклама, якщо хочеться тікати з цього місця» - коментували користувачі.