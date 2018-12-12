Охорону Путіна "підловили" на незвичайному способі маскування (фото)

На з'їзді «Єдиної Росії» охорона російського президента замаскувалася під телеоператорів.

Охорону Путіна "підловили" на новому способі маскування. Так, на суботньому з'їзді «Єдиної Росії» охорона російського президента замаскувалася під телеоператорів.

Відповідні фото оприлюднили журналісти видання "Проект" на сторінці в Facebook.

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"Ми виявили новий спосіб охорони президента Володимира Путіна. На суботньому з'їзді «Єдиної Росії» в «Крокус Експо» його знімали багато операторів, але нашу увагу привернули двоє і з двох причин. По-перше, вони одягнені в абсолютно однакові джинси, піджак і водолазку. По-друге, вони явно не вміють поводитися з камерами. Один з них навіть не намагається робити вигляд, що знімає захід, а просто дивиться по сторонах, не доторкаючись до камери", - пишуть журналісти.

На їхню думку, пояснюються ці дивацтва просто: під виглядом операторів працюють співробітники Служби безпеки президента РФ.

"Ми знайшли цьому підтвердження. Одного з операторів» ми виявили, у охороні Путіна під час його прогулянки в компанії з президентом Єгипту Ас-Сісі набережною Сочі 16 жовтня", - зазначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, в архівах Штазі знайшли службове посвідчення Путіна. За даними видання, посвідчення на ім'я майора Путіна було видано 31 грудня 1985. Воно продовжувалося кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіс Штазі.