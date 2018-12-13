этот материал доступен на русском

У Росії вирішили карати за образу влади - Шнуров відповів матірним віршем

09:58, 13 грудня 2018
Русский міръ
1266 0
Дрібне хуліганство в Росії карається штрафом від однієї до п'яти тисяч рублів / spletnik

Лідер російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив вірш законопроекту, який прирівнює образу влади в інтернеті до дрібного хуліганства.

Він опублікував вірш в Instagram.

Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов. 

Чтобы про власти ничего не врали, 

Пиши в айфон, не публикуя файлов, 

Как раньше в стол, движенье по спирали.

Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.

Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом, 

А то отправят в каталажку ненароком. 

Я рад любым законам и запретам, 

Если грозят вполне реальным сроком.

Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.

Отныне комплименты я ***** [делаю], 

А кто в отказе, тот пускай умре. 

Какие же премудрые бояре, 

При нашем государственном дворе! 

Я вас люблю, ну как же не любить вас. 

Я восхищаюсь вашими сердцами. 

Я все отдам, Михайлов подпевает Стас 

И звездочки кремлевские мерцают.

Нагадаємо, в Росії образу влади в інтернеті хочуть прирівняти до дрібного хуліганства, відповідний законопроект внесли в Держдуму 12 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Шнуров написав вірш про Путіна, який працював у німецькій розвідці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Шнуров