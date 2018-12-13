У Росії вирішили карати за образу влади - Шнуров відповів матірним віршем
Лідер російського гурту «Ленінград» Сергій Шнуров присвятив вірш законопроекту, який прирівнює образу влади в інтернеті до дрібного хуліганства.
Він опублікував вірш в Instagram.
Ну вот и все, как пел нам Стас Михайлов.
Чтобы про власти ничего не врали,
Пиши в айфон, не публикуя файлов,
Как раньше в стол, движенье по спирали.
Музыкант объявил, что согласен соблюдать закон в случае его принятия, потому что не хочет попасть в тюрьму.
Ну что ж, прекрасно, помолчим об этом,
А то отправят в каталажку ненароком.
Я рад любым законам и запретам,
Если грозят вполне реальным сроком.
Далее Шнуров рассыпался в любезностях ко власти.
Отныне комплименты я ***** [делаю],
А кто в отказе, тот пускай умре.
Какие же премудрые бояре,
При нашем государственном дворе!
Я вас люблю, ну как же не любить вас.
Я восхищаюсь вашими сердцами.
Я все отдам, Михайлов подпевает Стас
И звездочки кремлевские мерцают.
Нагадаємо, в Росії образу влади в інтернеті хочуть прирівняти до дрібного хуліганства, відповідний законопроект внесли в Держдуму 12 грудня.
Як повідомляв УНІАН, Шнуров написав вірш про Путіна, який працював у німецькій розвідці.