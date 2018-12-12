Шнуров написав вірш про Путіна і його роботу у німецькій розвідці

На думку співака, колишніх розвідників не буває.

Лідер російської групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш про російського президента Володимира Путіна і його роботу у німецькій розвідці.

Вірш Шнуров опублікував на сторінці в Instagram.

Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.

Что нам их «Фантастические Мрази», Когда наш лидер наднациональный,

Работал непосредственно на Штази?

Да, на немецкую, друзья, разведку.

Присягу даже, видимо, давал им,

И с фрицами бухал поди нередко,

И был веселым парнем, милым малым.

Но, то дела дней в принципе минувших,

Глаз вон, тому, кто всё незабывает,

Когда б не слышали бы наши уши, - «Разведчиков ведь бывших не бывает!»

Як повідомляв УНІАН, в архівах Штазі знайшли службове посвідчення Путіна. За даними видання, посвідчення на ім'я майора Путіна було видано 31 грудня 1985. Воно подовжувалося кожен квартал протягом наступних чотирьох років. Документ був необхідний для того, щоб Путін міг безперешкодно відвідувати офіс Штазі.