Опади у вигляді підгузника: у РФ викинутий з вікна памперс підім'яв дах іномарки (фото)
18:56, 04 вересня 2017Русский міръ
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Тонкий метал на дахах автомобілів нерідко страждає від граду, але опади у вигляді підгузників — це щось новеньке. Неприємний інцидент стався в Ростові-на-Дону біля одного з будинків.
Памперс впав на дах авто / фото instagram.com/rostov_roads/
У минулі вихідні житель одного з будинків Ростова по вулиці Магнітогорській виявив на даху свого автомобіля використаний підгузник.
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Предмет особистої гігієни зробив у даху величезну, хоча й не дуже глибоку вм'ятину, що займає приблизно 30% його поверхні, передає За_рулем.рф.
В результаті падіння брудного памперса ніхто не постраждав, але машина тепер потребує дорогого ремонту.
Як повідомляв УНІАН, в Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини.
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