Опади у вигляді підгузника: у РФ викинутий з вікна памперс підім'яв дах іномарки (фото)

18:56, 04 вересня 2017
Русский міръ
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Тонкий метал на дахах автомобілів нерідко страждає від граду, але опади у вигляді підгузників — це щось новеньке. Неприємний інцидент стався в Ростові-на-Дону біля одного з будинків.

Памперс впав на дах авто / фото instagram.com/rostov_roads/

У минулі вихідні житель одного з будинків Ростова по вулиці Магнітогорській виявив на даху свого автомобіля використаний підгузник.

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Предмет особистої гігієни зробив у даху величезну, хоча й не дуже глибоку вм'ятину, що займає приблизно 30% його поверхні, передає За_рулем.рф.

В результаті падіння брудного памперса ніхто не постраждав, але машина тепер потребує дорогого ремонту.

Як повідомляв УНІАН, в Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини.

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Теги: #памперс впав на авто#підгузник пошкодив авто