Опади у вигляді підгузника: у РФ викинутий з вікна памперс підім'яв дах іномарки (фото)

У минулі вихідні житель одного з будинків Ростова по вулиці Магнітогорській виявив на даху свого автомобіля використаний підгузник.

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Предмет особистої гігієни зробив у даху величезну, хоча й не дуже глибоку вм'ятину, що займає приблизно 30% його поверхні, передає За_рулем.рф.

В результаті падіння брудного памперса ніхто не постраждав, але машина тепер потребує дорогого ремонту.

Як повідомляв УНІАН, в Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини.