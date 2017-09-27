У російському Єкатеринбурзі ворони закидали камінням "Єльцин-центр"

У російському Єкатеринбурзі "Єльцин-центр", що вивчає спадщину Бориса Єльцина, купив відлякувач для ворон після того, як птахи розбили два скла у куполі будівлі. Про це повідомила прес-секретар центру Олена Волкова, передають "РИА Новости".

Ворони скидали каміння на скляний дах і таким чином розбили одне скло в атріумі і одне – в Музеї Єльцина.

Читайте такожВ Петеребурзі вчитель написала "дурень" на лобі школяра

"Єльцин-центр" займається збереженням, вивченням і осмисленням історичної спадщини Бориса Єльцина в контексті політичних і соціальних подій 90-х років XX століття. Центр задумувався як громадсько-політична організація, що сприяє побудові правової держави, вивчення і розвитку інституту президентства в Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі морський котик "затримав" хулігана в дельфінарії.