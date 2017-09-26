У Санкт-Петербурзі морський котик "затримав" хулігана в дельфінарії

Морський котик з дельфінарію Санкт-Петербурга «затримав» стороннього, який вночі проник у будівлю. Про це повідомляється в групі «ДТП і НП. Санкт-Петербург», пише "Лента.ру".

Як пояснили газеті «Фонтанка» співробітники закладу, ночами морських котиків випускають вільно пересуватися будівлею. Вночі 25 вересня адміністратору дельфінарію зателефонував охоронець і повідомив, що всередині знаходиться сторонній. Вони викликали поліцію, але, прибувши на місце, виявили, що морський котик вже «затримав п'яного чоловіка, що проникнув до дельфінарію.

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«Він гарчав на нього і не пропускав далі, ось так і вийшло, що затримала порушника не поліція чи наша охорона, а саме тварина», — розповіли газеті.

В ГУ МВС по Петербургу і Ленобласті «Фонтанці» підтвердили, що в дельфінарій викликали правоохоронців. Також стало відомо, що порушника доставили у відділ поліції, де на нього склали адміністративний протокол за статтею «Дрібне хуліганство».

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