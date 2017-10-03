У Сибіру учень з судимістю кинув стілець у голову вчителя

В Іркутській області Росії судимий за крадіжку 16-річний школяр кинув стілець у голову літньому вчителю у відповідь на прохання вийти з класу. Про це повідомляється на сайті місцевої адміністрації у вівторок, 3 жовтня.

Районна комісія у справах неповнолітніх, куди підлітка доставили після довгих пошуків», буде домагатися скасування умовно-дострокового звільнення підлітка. Йому належить відбути ще чотири місяці з призначеного судом строку позбавлення волі.

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Інцидент стався 29 вересня. Хлопець зайшов на урок не в свій клас і у відповідь на прохання покинути приміщення став грубіянити, а потім кинув у педагога стілець, який потрапив у скроню. Чоловік упав і втратив свідомість. У нього діагностували струс мозку.

Учень раніше притягувався до відповідальності за перебування в громадському місці у п'яному вигляді, пошкодження чужого майна та порушення дитячої комендантської години. Підліток виховується в неблагополучній родині.

Як повідомляв УНІАН, у Петербурзі вчителька написала "дурень" на лобі школяра.