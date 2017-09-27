В Петербурзі вчитель написала "дурень" на лобі школяра

У Росії вчитель однієї із петербурзьких шкіл написала слово «дурень» на лобі восьмирічного школяра, пишуть «РИА Новости».

Так, вчителька 684-ї школи написала на лобі другокласника «дурень» тому, що діти не звертали уваги на вчителя та малювали «татуювання» маркером на руках.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок, 26 вересня, на телеканалі «РЕН ТВ» вийшла передача «Найбільш шокуючі гіпотези» під назвою «А Земля плоска». Випуск був присвячений теорії про те, що насправді Земля плоска, всі фотографії круглої планети — це фальшивка, а космічні агентства займаються пропагандою «теорії круглої Землі» заради того, щоб освоювати бюджети.