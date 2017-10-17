У Росії хочуть прирівняти вінчання до шлюбу

Депутат Держдуми РФ Володимир Сисоєв готує поправки в Сімейний кодекс, згідно з яким акт вінчання в церкві буде визнаний юридично, передає "Сноб" з посиланням на росТБ.

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Відповідно до законопроекту, росіяни, які обвінчалися, будуть мати рівні права і обов'язки з парами, чий шлюб зареєстрували в "раксі". Сисоєв розраховує повернути «традиційний шлюб, який був до революції».

«У нас віруючих дуже багато, а православ'я — найбільша конфесія в Росії. У нас є акти вінчання, які багатьом замінюють реєстрації в "раксі". При поділі майна, після того як пара розійшлася, акт вінчання повинен мати ті ж права, що і реєстрація у раксі», — пояснив депутат.

Раніше сенатор Олена Мізуліна заявляла, що деякі сучасні пари вінчаються, не вступивши перед цим у законний шлюб.