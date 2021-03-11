Відзначається, що за п'ять років всього найняли від 388 до 430 бійців для охорони глави Чечні і його сім'ї.

На охорону глави Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за останні п'ять років з бюджету витратили один мільярд рублів (1,4 мільйона доларів).

Читайте такожУ Чечні чиновники поголили голови після "рекомендацій" Кадирова (фото)Про це пише видання «Відкриті медіа».

На ці гроші за весь час були найняті від 388 до 430 бійців Росгвардіі.

Зазначається, що охорону для Кадирових замовляють дві держструктури: ЦКУ «Центр із забезпечення діяльності Адміністрації глави та уряду Чеченської республіки» і ЦКУ «господарське управління».

У 2017-му найняли 200 охоронців резиденції Кадирова, приватного будинку його сім'ї та будівлі адміністрації в Грозному. У 2018-му кількість охоронців знизилася до 25 осіб, проте ще 133 росгвардійців найняли для «охорони державних будівель».

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Автор: УНІАН