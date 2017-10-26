У Росії наречений вкрав гроші у тамади на власному весіллі

Новосибірський обласний суд розглянув рішення суду про винність 28-річного Олександра Федорова в крадіжці на власному весіллі, повідомляється на сайті прокуратури регіону.

Встановлено, що 6 серпня 2016 року Федоров на святкуванні власного весілля в літньому кафе бізнес-центру «Гринвіч» у Новосибірську звернув увагу на залишену без нагляду жіночу сумку.

Сумка належала організатору весілля. Наречений таємно викрав сумку з особистими речами та 29 тис. руб., які їй передала наречена в якості оплати послуг керівника весілля.

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Раніше Залізничний районний суд засудив його за п. «в» ч. 2 ст. 158 КК Рф (крадіжка) до штрафу в розмірі 80 тис. руб.

Засуджений подав скаргу і не погодився з вироком, просив суд його виправдати, вважаючи себе невинним. Апеляція була відхилена судом, вирок вступив у силу.