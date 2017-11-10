У російського губернатора знайшли "золотий" унітаз (документ)

У російському Заполяр'ї, за десять кілометрів від Салехарда, ввели в експлуатацію інвестиційно-"інноваційний" об'єкт, який коштував бюджету Ямало-Ненецького автономного округу 18,4 млн рублів (8,25 млн грн).

Вершиною інновації стало "обладнання" вартістю 8,3 млн рублів (3,72 млн грн), яке за документами проходить як "дизайн-проект білосніжний фарфор Венеція", або, простіше кажучи, унітаз. Про це йдеться у розслідуванні "Новой газеты", в розпорядженні якої опинилися відповідні документи.

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"Справа в тому, що інвестиційним та інноваційним цей "об'єкт" можна вважати хіба що тому, що оплачував роботи "Регіональна інноваційно-інвестиційний фонд "Ямал", єдиний засновник якого — департамент інновації і науки адміністрації ЯНАО. І саме бюджетні гроші освоює цей фонд (тому ми і можемо припустити, що унікальний унітаз оплачений рахунок бюджетних коштів - Ред.). А єдині користувачі унікального "об'єкта" — члени сім'ї губернатора ЯНАО Дмитра Кобилкіна", - наголосили журналісти.

Зазначається, що "об'єкт" розташований у готельно-транспортному комплексі "Ямальський", який місцевим жителям більше відомий як "Неєловські дачі" або "резиденція губернатора".

Як повідомляв УНІАН, у Росії на острові Лодочний, у Ленінградській області, відреставрували відому з кінофільму "Шерлок Холмс" віллу Селлгрена для відпочинку там російського президента Володимира Путіна.