"Біла" зарплата і особистий літак: сайт Superjob опублікував вакансію "президент Росії"

Портал Superjob напередодні виборів-2018 в Росії розмістив вакансію "Президент Російської Федерації". Кандидат буде прийнятий на роботу за підсумками загальних виборів представниками роботодавця - народом Росії.

Серед вимог зазначається, що претенденту повинно бути більше 35 років, а стать і освіта не мають значення, досвід роботи на посаді президента не потрібен. При цьому в описі вакансії зазначається, що роботодавець "з розумінням поставиться до досвіду роботи на аналогічній посаді". Кандидат повинен володіти такими якостями, як активна життєва позиція і патріотизм.

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Крім того, для претендента обов'язкові російське громадянство, підтверджений досвід постійного проживання в Росії не менше 10 років, відсутність судимості як плюс. Обов'язковим є і володіння хоча б однією європейською мовою. Додаткове знання хоча б однієї мови програмування є стратегічною перевагою. Кандидат повинен бути готовий до постійних відряджень.

В обов'язки майбутнього президента входить підписання федеральних законів, міжнародних договорів, помилування, ведення переговорів про військове співробітництво, призначення виборів у Державну думу та інше.

У разі обрання роботодавцем надаються: особистий літак, державна квартира, державна дача, повне утримання за державний рахунок (медичне обслуговування, харчування, транспорт, заняття спортом, освіта, відпочинок) для президента і членів його сім'ї. Крім того, успішний кандидат отримає персональний кабінет з видом на Кремль (зсередини), проїзд від місця проживання до місця роботи без пробок.

Зарплата "біла", постійно переглядається, оформлення по ТК.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час церемонії спільного фотографування глав делегацій саміту АСЕАН осоромився під час традиційного рукостискання.