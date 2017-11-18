З'їжджали, як на санках: перший сніг у російському Владивостоці застав зненацька автомобілістів (відео)

03:35, 18 листопада 2017
Русский міръ
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Автомобілі у Владивостоці масово скочувались із гірок через ожеледицю.

Ілюстрація / фото twitter.com/Meteorologene

У російському Владивостоці 17 листопада випав перший цього року сніг, який паралізував рух у місті. Про це повідомляє "Дождь".

Жителі міста зняли на відео, як автомобілі масово зісковзують із гірок через ожеледицю.

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Теги: #сніг у Владивостоці#ожеледиця на дорогах#снігопад в Росії