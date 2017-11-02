У Росії вчителька заклеїла рот скотчем учневі, який говорив на уроці
15:38, 02 листопада 2017Русский міръ
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Із заклеєним ротом другокласник провів півгодини. Батьки скаржаться, що педагог «застосовує фізичні покарання, називає дітей дебілами і ідіотами».
Школяр розмовляв з однокласником під час уроку / Фонтанка.ру
У російському Смоленську перевіряють інформацію про вчительку, яка нібито заклеїла скотчем рот школяреві, разговаривавшему під час уроку з однокласником. Про це повідомляється на сайті міської адміністрації.
За інформацією Readovka, із заклеєним ротом другокласник провів півгодини. Крім того, один з батьків розповів виданню, що педагог «застосовує фізичні покарання, називає дітей дебілами і ідіотами».
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Як повідомляв УНІАН, у Петербурзі вчителька написала "дурень" на чолі школяра.
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