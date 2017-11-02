У Росії вчителька заклеїла рот скотчем учневі, який говорив на уроці

У російському Смоленську перевіряють інформацію про вчительку, яка нібито заклеїла скотчем рот школяреві, разговаривавшему під час уроку з однокласником. Про це повідомляється на сайті міської адміністрації.

За інформацією Readovka, із заклеєним ротом другокласник провів півгодини. Крім того, один з батьків розповів виданню, що педагог «застосовує фізичні покарання, називає дітей дебілами і ідіотами».

Читайте такожУ Сибіру учень з судимістю кинув стілець у голову вчителя

Як повідомляв УНІАН, у Петербурзі вчителька написала "дурень" на чолі школяра.