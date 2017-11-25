"Что мне снег": у Росії помітили комунальників, які косять засніжену траву (відео)

У російському Красноярську співробітники комунальних служб косили засніжену траву. Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувач Антон Комаров.

Читайте такожЗникаючі дороги: разом зі снігом в Україні зійшов асфальт (відео)

"Нічого незвичайного. Просто комунальники російського Красноярська косять траву мотокосами", - зазначив він, прикріпивши до посту відеозапис.

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Волгограді двірники використовували прапор РФ як мішок для сміття. Комунальники свої дії пояснили тим, що триколор перевернутий і червона смуга розташована зверху, а не знизу, тому це "ніякий не прапор РФ".