"Что мне снег": у Росії помітили комунальників, які косять засніжену траву (відео)

08:45, 25 листопада 2017
Русский міръ
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На записі видно, як російські комунальники косять траву під снігом.

У російському Красноярську співробітники комунальних служб косили засніжену траву. Про це на своїй сторінці у Facebook пише користувач Антон Комаров.

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"Нічого незвичайного. Просто комунальники російського Красноярська косять траву мотокосами", - зазначив він, прикріпивши до посту відеозапис.

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Волгограді двірники використовували прапор РФ як мішок для сміття. Комунальники свої дії пояснили тим, що триколор перевернутий і червона смуга розташована зверху, а не знизу, тому це "ніякий не прапор РФ".

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Теги: #комунальники косять траву#комунальники в Росії#трава під снігом