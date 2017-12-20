А раптом виросте геєм: в Росії з родини забрали сімох дітей через "довге волосся" у хлопчика (відео)

У Росії з прийомної сім'ї забрали сімох дітей через "занадто довге волосся" у хлопчика. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Любов Лицегевич з Хакасії виховала 20 прийомних дітей. Молодшому з хлопчиків, який живе зараз в її родині - всього 5 років. І чиновники вирішили, що не дуже коротке волосся може перешкодити його психічному і фізичному розвитку. Зокрема, бояться, що малюк виросте геєм.

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