А раптом виросте геєм: в Росії з родини забрали сімох дітей через "довге волосся" у хлопчика (відео)
19:24, 20 грудня 2017Русский міръ
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Чиновники вирішили, що таке волосся може перешкодити його психічному і фізичному розвитку.
У Росії з прийомної сім'ї забирають сімох дітей з-за занадто довгих волосся у хлопчика
У Росії з прийомної сім'ї забрали сімох дітей через "занадто довге волосся" у хлопчика. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Любов Лицегевич з Хакасії виховала 20 прийомних дітей. Молодшому з хлопчиків, який живе зараз в її родині - всього 5 років. І чиновники вирішили, що не дуже коротке волосся може перешкодити його психічному і фізичному розвитку. Зокрема, бояться, що малюк виросте геєм.
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