Для новорічного настрою: росіянин створив скульптуру собачої упряжки з гною (фото)
15:57, 30 грудня 2017Русский міръ
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Композиція символу наступаючого року, вироблена з гною, з'явилася в центрі села Уолба в Якутії.
Внутрішнє оздоблення ураси теж з гною / news.ykt.ru
Житель Якутії Михайло Боппосов зліпив з гною скульптуру. На цей раз в центрі села Уолба з'явилася собача упряжка - символ 2018.
Про це повідомляє місцеве видання news.ykt.ru.
Собача упряжка з гною / news.ykt.ru
Боппосов зазначив, що внутрішнє оздоблення ураси теж з гною. Композиція знаходиться в центрі села.
Зазначимо, що це вже не перша подібна композиція росіянина. Раніше він вже ліпив новорічну ялинку, змію, кіз, мавп і півня.
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