Для новорічного настрою: росіянин створив скульптуру собачої упряжки з гною (фото)

15:57, 30 грудня 2017
Русский міръ
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Композиція символу наступаючого року, вироблена з гною, з'явилася в центрі села Уолба в Якутії.

новини.ykt.ru

Житель Якутії Михайло Боппосов зліпив з гною скульптуру. На цей раз в центрі села Уолба з'явилася собача упряжка - символ 2018.

Про це повідомляє місцеве видання news.ykt.ru.

Собача упряжка з гною / news.ykt.ru

Боппосов зазначив, що внутрішнє оздоблення ураси теж з гною. Композиція знаходиться в центрі села.

Зазначимо, що це вже не перша подібна композиція росіянина. Раніше він вже ліпив новорічну ялинку, змію, кіз, мавп і півня.

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Теги: #собача упряжка з гною#скульптура з гною