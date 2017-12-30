Для новорічного настрою: росіянин створив скульптуру собачої упряжки з гною (фото)

Житель Якутії Михайло Боппосов зліпив з гною скульптуру. На цей раз в центрі села Уолба з'явилася собача упряжка - символ 2018.

Про це повідомляє місцеве видання news.ykt.ru.

Боппосов зазначив, що внутрішнє оздоблення ураси теж з гною. Композиція знаходиться в центрі села.

Зазначимо, що це вже не перша подібна композиція росіянина. Раніше він вже ліпив новорічну ялинку, змію, кіз, мавп і півня.