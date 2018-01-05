У мережі висміяли нову російську медаль, пов'язану з Україною (фото)

У Росії з'явилася нова медаль за будівництво гілки залізниці в обхід України.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Іраклі Комахідзе.

Офіційного підтвердження заснування подібної нагороди у відкритих джерелах на даний момент не виявлено.

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"Цього разу потрапило нове творіння у вигляді "Медаль за будівництво залізниці Журавка -Міллерово", якою хвалиться військовослужбовець ЖДВ ЗС РФ на своїй сторінці. Інформації про засновника такої "почесної" нагороди в мережі немає. Але зате є посилання на інтернет-магазин, де її можна купити за якісь 550 дерев'яних рублів. Тут же знайшовся і напис на звороті "медалі" - залізничні війська ЮВО, схоже, що командування південного округу в змові з цією крамничкою", - йдеться в повідомленні.