Невдале пограбування: в Росії грабіжники підірвали відділення банку, злякались та втекли без "здобичі" (відео)

11:05, 18 січня 2018
Русский міръ
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Винахідливі зловмисники підірвали приміщення банку за допомогою саморобної вибухівки - кульки наповненої газом.

В Росії намагалися пограбувати банк за допомогою кульки з газом / кадр з відео ТСН

Винахідливі грабіжники в Уфі намагалися пограбувати відділення банку за допомогою кульки з газом. Однак пограбування пішло не за планом.

На відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків заходять у відділення з кулею наповненою газом, повідомляє ТСН. Через деякий час грабіжники виходять та дистанційно підривають бомбу.

Вибух був настільки потужним, що грабіжники злякалися та втекли з місця злочину, забувши забрати гроші.

Як повідомляв УНІАН, ще одного винахідливого грабіжника затримали нещодавно у Мурманській області. Заради того, щоб викрасти з магазину пляшку вина, чоловік викрав бронетранспортер.

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Теги: #грабіжники#пограбування в Росії