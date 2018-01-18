Невдале пограбування: в Росії грабіжники підірвали відділення банку, злякались та втекли без "здобичі" (відео)

Винахідливі грабіжники в Уфі намагалися пограбувати відділення банку за допомогою кульки з газом. Однак пограбування пішло не за планом.

На відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків заходять у відділення з кулею наповненою газом, повідомляє ТСН. Через деякий час грабіжники виходять та дистанційно підривають бомбу.

Вибух був настільки потужним, що грабіжники злякалися та втекли з місця злочину, забувши забрати гроші.

Як повідомляв УНІАН, ще одного винахідливого грабіжника затримали нещодавно у Мурманській області. Заради того, щоб викрасти з магазину пляшку вина, чоловік викрав бронетранспортер.