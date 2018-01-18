Невдале пограбування: в Росії грабіжники підірвали відділення банку, злякались та втекли без "здобичі" (відео)
11:05, 18 січня 2018Русский міръ
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Винахідливі зловмисники підірвали приміщення банку за допомогою саморобної вибухівки - кульки наповненої газом.
В Росії намагалися пограбувати банк за допомогою кульки з газом / кадр з відео ТСН
Винахідливі грабіжники в Уфі намагалися пограбувати відділення банку за допомогою кульки з газом. Однак пограбування пішло не за планом.
На відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків заходять у відділення з кулею наповненою газом, повідомляє ТСН. Через деякий час грабіжники виходять та дистанційно підривають бомбу.
Вибух був настільки потужним, що грабіжники злякалися та втекли з місця злочину, забувши забрати гроші.
В російській Уфі намагалися пограбувати банк за допомогою кульки з газом
Як повідомляв УНІАН, ще одного винахідливого грабіжника затримали нещодавно у Мурманській області. Заради того, щоб викрасти з магазину пляшку вина, чоловік викрав бронетранспортер.
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