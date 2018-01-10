Чоловік в Росії викрав бронетранспортер заради пляшки вина (відео)

У місті Апатити Мурманської області в Росії чоловік викрав бронетранспортнер і навмисно в'їхав на ньому у магазин, щоб викрасти пляшку вина.

Відео з камер спостереження оприлюднив Life. Видання зазначає, що чоловік цілився і вираховував, де саме треба розбити скло аби дотягнутися до бажаної пляшки. Однак в результаті чоловік зніс всю вітрину магазину.

Поліцейським чоловік розповів, що не хотів влаштовувати погром, а просто не розрахував габарити машини та переплутав педалі.

Видання зазначає, що забрати бажану пляшку вина чоловікові все ж вдалося.

Як повідомляв УНІАН, у російському Барнаулі покупець секс-шопу відбивався від грабіжника тим, що першим трапилось йому під руку. Це виявився величезний фалоімітатор.