У підвалі житлового будинку в Пітері знайшли двометрового крокодила і 20 бомб

Співробітники поліції при обшуку в будинку засновника військово-патріотичної організації знайшли крокодила.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Читайте такожМомент раптового нападу крокодила на туристку потрапив на відео (фото)

Рептилію виявили в підвалі будівлі. За словами співрозмовника агентства, про тваринну повідомили відповідним органам. Зараз співробітники ветеринарної служби міста на місці оглядають крокодила.

При цьому в місцевому зоопарку заявили, що не візьмуть крокодила, оскільки у них немає місця, а у рептилії - документів.

Крім того, у підвалі знайшли понад 20 саморобних вибухових пристроїв, артилерійський снаряд, мінометну міну, близько сотні патронів і 40 перероблених макетів автомата Калашникова.

Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі морський котик "затримав" хулігана в дельфінарії.