У підвалі житлового будинку в Пітері знайшли двометрового крокодила і 20 бомб
У місцевому зоопарку заявили, що не візьмуть крокодила, оскільки у них немає місця, а у рептилії - документів.
Співробітники поліції при обшуку в будинку засновника військово-патріотичної організації знайшли крокодила.
Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
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Рептилію виявили в підвалі будівлі. За словами співрозмовника агентства, про тваринну повідомили відповідним органам. Зараз співробітники ветеринарної служби міста на місці оглядають крокодила.
При цьому в місцевому зоопарку заявили, що не візьмуть крокодила, оскільки у них немає місця, а у рептилії - документів.
Крім того, у підвалі знайшли понад 20 саморобних вибухових пристроїв, артилерійський снаряд, мінометну міну, близько сотні патронів і 40 перероблених макетів автомата Калашникова.
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