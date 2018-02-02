"Деукраїнізували": на фресці в московському метро українці замінили вінок на хустку - журналіст (фото)

11:30, 02 лютого 2018
Русский міръ
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Дівчину з панно

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Про це у своєму Twitter написав відомий російський журналіст Олексій Венедиктов.

"Як у московському метро на станції "Київська" при реставрації дівчину з панно "деукраїнізували". Все, що ти хотів знати про них, Карл!" – йдеться в його повідомленні.

Також фото реставрованих фресок опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Мишуровський.

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Теги: #панно з українкою#деукраїнцізація в метро Москви