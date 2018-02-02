"Деукраїнізували": на фресці в московському метро українці замінили вінок на хустку - журналіст (фото)

Як можна побачити на фото, українці на фресці поверх вінка намалювали хустку.

У Москві на станції метро "Київська" під час реставрації панно змінили зображення українки.

Читайте такожНе намагайтеся залишити теперішнє: в підземці Москви запустили по кільцевій "Россию, устремленную в будущее" (фото)

Про це у своєму Twitter написав відомий російський журналіст Олексій Венедиктов.

"Як у московському метро на станції "Київська" при реставрації дівчину з панно "деукраїнізували". Все, що ти хотів знати про них, Карл!" – йдеться в його повідомленні.

Також фото реставрованих фресок опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Мишуровський.