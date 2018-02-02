"Деукраїнізували": на фресці в московському метро українці замінили вінок на хустку - журналіст (фото)
У Москві на станції метро "Київська" під час реставрації панно змінили зображення українки.
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Про це у своєму Twitter написав відомий російський журналіст Олексій Венедиктов.
"Як у московському метро на станції "Київська" при реставрації дівчину з панно "деукраїнізували". Все, що ти хотів знати про них, Карл!" – йдеться в його повідомленні.
Також фото реставрованих фресок опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Мишуровський.
Всі раптом звернули увагу, що на одній із оновлених фресок «Київської» Арбатсько-Покровської лінії, український вінок на голові дівчини зник і почав хусткою. М. б. повернули первісний вигляд, яким він був до реставрації у 1980-х? Конспірологи, ваш вихід! pic.twitter.com/pipVmWo7lE— Рустем Адагамов (@adagamov) February 2, 2018