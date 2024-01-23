Він забезпечував інтернетом адміністрацію Путіна та ФСБ.

У Москві раптово "зламався" головний провайдер столиці "акадо-телеком", який забезпечував інтернет-трафіком державні структури Росії.

У Головному управлінні розвідки МО України кажуть, що така халепа з Москвою сталася внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів.

"Акадо-телеком" давав інтернет безпосередньо адміністрації Путіна та ФСБ, заявляє українська розвідка.

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"Вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур терористичної Росії, зокрема адміністрацію Путіна, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, "Сбєрбанк" та інші об’єкти", - перерахували в ГУР.

За даними відомства, на збої в послугах провайдера Москва почала скаржитися 21 та 22 січня.

Наразі через проблеми з інтернетом значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора. Реальна картина збитків для Росії уточнюється, стверджує ГУР.

У ГУР розкрили деталі про клонів Путіна

Минулого тижня в інтерв'ю Financial Times очільник ГУР Кирило Буданов розкрив певні деталі щодо клонів Путіна. За його словами, він регулярно розпізнає несправжнього Путіна на телебаченні.

Диктатора видає фізіономія: мочки вух, відстань між бровами і так далі, перерахував Буданов. Очільник ГУР каже - українці легко можуть самі зрозуміти, де який Путін, якщо будуть уважними.

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