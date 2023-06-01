В укриттях обладнають навіть спальні місця.

Влада Москви почала готувати бомбосховища для місцевих жителів. В укриттях обладнають спальні місця, а поруч розвішують інструкції з евакуації та збору "тривожних валізок".

"У деяких московських житлових будинках підвальні приміщення переобладнують в бомбосховища-там же розміщують інструкції з евакуації та збору "тривожних валізок". Адреса одного з таких будинків - Чертанівська, 13. На відео, знятому там, можна помітити столи, стільці, і, імовірно, спальні місця", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Сирена".

При цьому зазначено, що на сайті державних закупівель з'явився контракт на проектування бомбосховища для Центральної клінічної лікарні при Кремлі. Приміщення буде розраховане на 800 осіб і має захистити від вибухової хвилі і радіації. Контракт був укладений 24 травня.

Атака дронів на Москву - що відомо

30 травня в Росії заявили про атаку дров західних околиць Москви. Відразу ж влада РФ звинуватила в атаці Україну, але Київ відкинув свою причетність.

При цьому в МЗС Британії зазначили, що українці можуть атакувати російські військові об'єкти в рамках оборонної війни, але в США навпаки заявили, що не підтримують атаки по території Росії.

Водночас у самій Росії закликали громадян готуватися до різних атак.

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