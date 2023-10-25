Спецслужби РФ намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці.

Служба безпеки України викрила нові спроби російських спецслужб розхитати внутрішню обстановку в Україні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені шляхом вербування українських підлітків для скоєння антисемітських провокацій.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. Так, у результаті комплексних заходів СБУ нейтралізувала мережу провокаторів, яких агресор використовував "втемну".

"За рахунок вербування неповнолітніх українських юнаків спецслужби РФ намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці. До складу групи входили 13-17-річні учні місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування спецслужби РФ створили молодіжний праворадикальний Телеграм-канал", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, на цьому інтернет-ресурсі його російські адміністратори, використовуючи психологічні маніпуляції, закликали українських підлітків до вчинення актів антисемітизму у їхніх населених пунктах.

"Відповідно до задуму спецслужб РФ ворожі провокації мали бути у вигляді нанесення образливих написів на пам’ятних місцях та здійснення там підривів з використанням саморобних вибухових пристроїв. При цьому представники країни-агресора пропонували учасникам спільноти публікувати фото- та "відеозвіти" провокацій. Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби "розганяли" у закордонних ЗМІ як фейкові публікації для дискредитації України", - наголосили в СБУ.

У цьому зв'язку, на Житомирщині викрито 15-річного школяра з міста Радомишль, якого представники країни-агресора тривалий час психологічно "обробляли" через інтернет.

"Окупанти вимагали від юнака нанести антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області. Пізніше аналогічні провокативні зображення було виявлено на стінах декількох приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Дніпрі, Львові та Вінниці викрито місцевих учасників підконтрольного РФ телеграм-каналу. Ними виявилися четверо школярів місцевих закладів освіти.

"Задокументовано як представники російських спецслужб закликали їх до вчинення актів вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту", - відзначили в СБУ.

При цьому, під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп’ютери та мобільні телефони із фотографіями-звітами провокацій на користь РФ, а також компоненти для кустарного виготовлення вибухівки.

Наразі за всіма викритими фактами триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за трьома статтями Кримінального кодексу України:

-ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);

-ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);

-ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

СБУ звертається до українців бути пильними і тримати на контролі коло зацікавлень вподобання своїх дітей, щоб запобігати впливу на них ворожих спецслужб. Також треба не піддаватися на провокації та сприяти правоохоронним органам у встановленні організаторів, виконавців і пособників злочинних дій.

ФСБ РФ вербує українських дітей

Як повідомляв УНІАН, російські спецслужби у соціальних мережах та на ігрових інтернет-платформах вербують українських підлітків для здійснення фейкових замінувань. Зокрема, у Черкасах викрили двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні повідомили про "мінування" ОВА та торговельного центру.

Вас також можуть зацікавити новини: