Рохрахунок проводитимуть у рублях, доларах та євро.

У Москві та Санкт-Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі за принципом радянських "Берізок". Покупцями стануть лише дипломатичні працівники, співробітники міжнародних організацій та члени їхніх сімей.

Відповідну постанову ухвалив російський уряд.

Торгові точки розпочнуть роботу вже наприкінці серпня. В асортименті будуть товари, щодо яких діє процедура безмитної торгівлі: алкоголь, тютюн, парфумерія, косметика, прикраси, смартфони, годинники тощо.

Оплату можна здвійснювати в рублях, доларах і євро.

Цікаво, що на вході в магазини перевірятимуть документи покупців, які підтверджують їхній дипломатичний статус, або співпрацю з іноземними організаціями. Дані про відвідувачів надсилатимуть в МЗС.

Довідка УНІАН. "Берізка" – це мережа радянських магазинів, де іноземці розраховувалися іноземною валютою, а радянські закордонні працівникм – за чеки Зовнішпосилторгу та Зовнішторгбанку. За часів СРСРС "Берізки" діяли в Москві, Ленінграді, столицях союзних республік, великих обласних центрах та деяких портових та курортних містах.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує процес "імпортозаміщення" у сфері автомобільної промисловості. Замість іномарок росіянам тепер пропонуватимуть автівки брендів радянського часу - "Волгу" та "Перемогу".

Вас також можуть зацікавити новини: