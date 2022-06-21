Сучасні версії радянських автівок хочуть випускати на кількох майданчиках.

Російська Федерація продовжує процес "імпортозаміщення" у сфері автомобільної промисловості. Замість іномарок росіянам тепер пропонуватимуть автівки брендів радянського часу - "Волгу" та "Перемогу".

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі країни-агресорки Денис Мантуров.

Сучасні версії автівок радянського автопрому планують випускати на кількох майданчиках. Однією з них стане автомобільний завод у Нижньому Новгороді. Водночас в РФ не озвучують терміни запуску виробництва.

"У наших колег є плани відродити бренди "Волга" або "Перемога", а чому б і не обидва", – сказав Мантуров, відповідаючи на питання про плани щодо повернення "Москвича".

За його словами проекти може реалізувати група ГАЗ, але не тільки вона.

"Волга" та "Перемога" – продукція автомобільного заводу в Горькому (зараз місто називається Нижній Новгород). Остання модель "Перемоги" випустилася у 1958 році, а "Волги" - фактично у 1998 році.

У 2008 року ГАЗ розпочав виробництво Volga Siber, яка була ліцензійною копією Chrysler Sebring. Седан не набув популярності, випуск закрили.

Як повідомляв УНІАН, після виходу Renault з РФ колишній завод компанії в Москві офіційно перейменували на "Москвич", змінилися керівник і власник.

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