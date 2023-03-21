Олег Крючков запевнив, що залізниця нібито не постраждала.

Російська окупаційна влада Криму прокоментувала "бавовну" в Джанкої. Там побачили "американський" слід.

Так званий "радник глави Криму" Олег Крючков заявив, що на уламках збитих безпілотників у Джанкої нібито знайшли маркування, яке свідчить про те, що БПЛА були зроблені в США.

"Цікава абревіатура: USA. Склади фірми в Нью-Джерсі і Каліфорнії. Коментарі, я думаю, зайві", – написав гауляйтер в Telegram-каналі.

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Крім того, Крючков поспішив запевнити, що залізниця та інфраструктура під час атаки нібито не постраждали.

А ось так званий "глава Адміністрації Джанкоя" Ігор Івін повідомив про пожежу в магазині в центрі міста, а також нібито пошкоджений приватний будинок на Південній вулиці. Крім цього, наголошується, що нібито 33-річного чоловіка госпіталізували з пораненням.

"Бавовна" в Джанкої - що відомо

Увечері, 20 березня, у Джанкої прогриміли вибухи і була чутна стрілянина. За словами місцевих жителів, частина міста залишилася без світла.

Пізніше в мережі з'явилися відео, на яких чути автоматні черги і вибухи. Російські пропагандисти заявили, що Україна атакувала місто безпілотниками. Своєю чергою гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу системи ППО. Він вказав, що уламки нібито пошкодили будинок і магазин, в результаті чого одна людина постраждала.

У ГУР Міноборони України повідомили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перевозили залізницею.

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