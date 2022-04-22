Однак в РФ продовжують стверджувати, що всі проблеми нібито можна вирішити, просто це "питання часу".

У Росії стикаються з наслідками санкцій, які "б'ють" країну-агресора по всіх галузях. Так, російське виробництво вже зіткнулося з нестачею ґудзиків і паперу.

Про це заявила глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Вона стверджує, що на багатьох швейних виробництвах РФ почалися труднощі. Вся справа в ґудзиках, які тепер стали для росіян дефіцитними.

Підприємства, які тепер не можуть закуповувати фурнітуру, намагаються шукати нових постачальників. Але, як зазначила сама Набіулліна, питання "перебудови логістики" може займати кілька місяців. Що у РФ будуть робити весь цей час і що там придумають в якості "імпортозаміщення" гудзиків - вона не вказала.

Крім цього, росіяни можуть залишитися без паперу. Для її виробництва, за словами Набіулліної, використовувалася російська деревина. Однак без іноземних відбілюючих хімікатів виробляти папір не виходить.

"Зараз виробники перемикаються на альтернативних постачальників, займаються розробкою власних хімікатів, але на це теж потрібен час", - вказала глава Центробанку РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з російського ринку пішов виробник прокладок, підгузників і туалетного паперу.

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